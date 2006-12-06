У Вашингтоні Янукович сказав, що фініш вже близько

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та торгівельний представник США Сьюзен ШВОБ сьогодні у Вашингтоні обговорили питання вступу України до Світової Організації торгівлі.

Як повідомили у прес-службі Кабміну, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна вийшла на фінішну пряму в цьому процесі.

“Ми, як ніколи, маємо всі можливості і повноваження завершити цей процес. Україна вже 13 років веде переговори про вступ до СОТ, і сподіваюсь, що 14-й стане останнім”, - цитує прес-служба В.ЯНУКОВИЧА.

В свою чергу С.ШВОБ зазначила, що графік вступу України до СОТ знаходиться в руках української сторони.

Під час зустрічі сторони обговорили питання узгодження українського законодавства з нормами СОТ.

Серед іншого В.ЯНУКОВИЧ відзначив позитивну динаміку зростання товарообігу між Україною та США.