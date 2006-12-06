Тарасюка не пустили на засідання Кабміну

Бориса ТАРАСЮКА, якого суд поновив на посаді міністра закордонних справ, не пропустили на засідання Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.ТАРАСЮК хотів зайти до зали засідань, але його на вході зустрів міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ і сказав: «Вас немає у списках».

Після цього А.ТОЛСТОУХОВ разом з Б.ТАРАСЮКОМ та у супроводі одного охоронця спустився вниз із 7-го поверху, де проходить засідання Кабміну.