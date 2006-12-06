Януковича у Вашингтоні пригощали салом

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович у Вашингтоні живе на 6 поверсі готелю «Вілард Інтерконтіненталь» в 500 метрах від Білого Дому, пише газета «Сьогодні». Він займає президентський трикімнатний люкс Thomas Jefferson Suite, з видом на монумент Незалежності. Вартість апартаментів – 2200 доларів на добу.

Біля дверей цілодобово чергують боді-гарди. Як українські, так і американські. Перші – сидячи, другі – навитяжку. Наші пробували пропонувати американцям стільці, але ті відмовилися, пославшися на те, що статут забороняє. Тоді українські охоронці перемкнулися на подолання мовного бар`єру – янкі за добу вивчили “Доброго ранку”.

По Вашингтону кортеж Януковича пересувається у супроводі двох поліцейських машин з мигалками. Журналісти стали свідками того, як знамениті вашингтонські пробки (у 5-7 вечора) оперативно “розсмоктуються” по узбіччях, під впливом поліцейських засобів сповіщення.

У українському посольстві на прийомі на честь прем`єра гостей пригощали варениками з картоплею, “аристократичним” варіантом вітчизняних бутербродів – з дуже тонко нарізаним салом, оселедцем, огірочками-помідорчиками, маринованим часником, чорною і червоною ікрою. Були і традиційні для українських застіль ковбаси, нарізки, буженина, балики...

Пили коньяк “Мартель”, українську горілку і вітчизняні вина – червоні і білі.

Попри те, що частина української діаспори закликала всіх вихідців з України бойкотувати візит Януковича, нічого подібного не відбулося. На прийомі були присутні представники українських общин з різних регіонів США, представники Греко-католицької церкви. Була і вдова загиблого журналіста Георгія Гонгадзе – Мирослава.