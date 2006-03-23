Партія “Віче” підтримує Єханурова

Партія “Віче” підтримує ладера блоку “Наша Україна” Юрія ЄХАНУРОВА у тому, що програма Президента “10 кроків назустріч людям” може стати основою для об’єднання політичних сил у новому парламенті. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії “Віче”, переданому УНІАН. “Оскільки у своїй програмі Президент не згадує про необхідність вступу до НАТО, то «Віче» підтримує надію прем`єра Єханурова у тому, що «10 кроків назустріч людям» може стане основою для об’єднання різних політичних сил у новій парламентській коаліції”, - зазначається у повідомленні.

Крім того, партія зазначає, що програма “10 кроків назустріч людям” має багато спільного, як з програмою “Віче” – “План розвитку країни”, так і з програмою Партії Регіонів.

Партія “Віче” також зазначає, що задоволена високою оцінкою, яку дав Ю.ЄХАНУРОВ її Плану розвитку країни.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Ю.ЄХАНУРОВ у прямому ефірі Дніпропетровського “34 каналу” зазначив, що програма партії “Віче” містить багато цікавих пропозицій. Ю.ЄХАНУРОВ також додав, що бачить багато спільного програми у програмах “Нашої України” та блоку “ПОРА-ПРП”