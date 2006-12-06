У Нашій Україні вважають, що сьогодні оголошена війна

Фракція «Наша Україна» вважає, що антикризова коаліція демонструє неповагу до законів, ігноруючи рішення суду та указ Президента про поновлення Бориса ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні ВР заявив член фракції «Наша Україна» В’ячеслав КОВАЛЬ.

Він наголосив, що ««фракція «Наша Україна» залишає за собою право абсолютно всякими діями відновити справедливість, які визначив Шевченківський районний суд, яка висловлена в Указі Президента України».

За словами депутата, в ситуації з Б.ТАРАСЮКОМ «антикризова коаліція повністю показує своє нутро». На думку В.КОВАЛЯ, вона демонструє «абсолютну неповагу до Президента України, до українських законів, до українського суспільства».

В.КОВАЛЬ заявив, що цей інцидент - «абсолютно безвідповідальний акт, спрямований на ескалацію стосунків на загострення політичної кризи, і однозначно з сьогоднішнього дня оголошена війна, яка не дасть ні одній стороні перемоги».

За його словами, ця війна не дасть можливості здійснитися бажанням українського суспільства щодо хороших результатів, спрямованих, в першу чергу, на розвиток економіки.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов’язки міністра закордонних справ України.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію ухвали Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Сьогодні міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ не пропустив Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду.