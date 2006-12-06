Толстоухов сказав, куди Тарасюку піти і що робити

Міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ називає «правовим абсурдом» поновлення Бориса ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ України.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи ситуацію, що склалася стосовно Б.ТАРАСЮКА.

А.ТОЛСТОУХОВ нагадав, що Б.ТАРАСЮК оскаржував рішення Верховної Ради про свою відставку. У зв’язку з цим він не виключає, що парламент «буде захищати своє рішення» як у судових інстанціях, так і шляхом повторного голосування.

А.ТОЛСТОУХОВ наголосив, що не бачить жодних порушень у рішенні ВР щодо Б.ТАРАСЮКА. За його словами, звільнення міністра може відбуватися не тільки на підставі Конституції України, а й «може бути доповнено Регламентом ВР».

Коментуючи відмову допустити Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду, А.ТОЛСТОУХОВ сказав, що «ніхто не чинив йому перепон». «Його ніхто силою не зупиняв, йому просто пояснили, що міністерство має бути представлено першим заступником», - сказав міністр Кабінету Міністрів.

При цьому він додав, що «якщо Борис Іванович вважає, що відповідно до Указу Президента він продовжує виконувати свої повноваження, то йому ніхто не чинить перепон, і він може прийти в свій кабінет, сісти і думати над тим, що відбувається», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

В той же час він додав, що Б.ТАРАСЮКУ необхідно задуматися, як сприймуть ситуацію, що склалася, дипломатичні представництва в Україні, а також керівництво зарубіжних країн.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов’язки міністра закордонних справ України.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію ухвали Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Сьогодні міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ не пропустив Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду.