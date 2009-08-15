Міністерство переконує киян не платити за "тарифами Черновецького"

Міністерство з питань житлово-комунального господарства закликає киян оплачувати житлово-комунальні послуги виключно за раніше встановленими обґрунтованими тарифами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

У міністерстві повідомляють, що прийняті із суттєвими порушеннями законодавства розпорядження КМДА №516, 518, 520 від 29.04.2009, якими встановлювались економічно необґрунтовані підвищені тарифи, були зупинені 17.07.2009 розпорядженням Кабінету міністрів України №842-2.

Це означає, що розпорядження КМДА №516, 518, 520 від 29.04.2009 про підвищення тарифів на певний час втратили свою юридичну силу, тобто обов’язковість виконання норм цих розпоряджень зникла.

У цій ситуації Міністерство з питань житлово-комунального господарства вважає, що КМДА повинна була б відреагувати відповідним чином, зокрема:

- розповсюдити інформацію серед населення щодо зупинення дії розпоряджень КМДА №516, 518, 520 від 29.04.2009;

- роз’яснити киянам порядок здійснення оплати житлово-комунальних послуг на період зупинення дії цих розпоряджень;

- надати відповідні вказівки про зупинення дії нових тарифів комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальному центр», іншим організаціям та установам, які причетні до нарахування та сплати населенням платежів за житлово-комунальні послуги

- у випадку незгоди із вказаним розпорядженням Уряду, оскаржити його в судовому порядку.

Натомість, комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», виконуючи вказівки певних посадових осіб КМДА, нараховувало у платіжних дорученнях незаконно завищені суми платежів за житлово-комунальні послуги, чим обмежувало право громадян робити оплату послуг за законом, оскільки не залишало цим законослухняним громадянам права вибору, йдеться у повідомленні.

Тим громадянам, які закреслювали незаконно визначені суми платежів у платіжних дорученнях, підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» або фіксувало борг за оплатою, або не приймало платіжні доручення.

У міністерстві наголосили, що виставляння платіжних документів для сплати за необґрунтовано завищеними тарифами є незаконним, а суб’єкти господарювання – виробники/виконавці житлово-комунальних послуг, яким громадяни заплатили за незаконно завищеними тарифами, зобов`язані зробити перерахунок коштів цим громадянам, інакше їх дії можна буде розцінювати як економічні правопорушення.

”У ситуації, коли дія розпоряджень КМДА призупинена і нові тарифи визнані незаконними, Міністерство ЖКГ звертається до киян із закликом оплачувати житлово-комунальні послуги виключно за раніше встановленими обґрунтованими тарифами”,- зазначили в прес-службі міністерства.

Водночас, МінЖКГ, до остаточного юридичного вирішення питання, наполягає на безумовному виконанні розпоряджень Кабміну щодо призупинення підвищених тарифів та закликає КМДА не вводити населення Києва в оману, припинити друк платіжних документів із незаконно завищеними сумами платежів за житлово-комунальні послуги, надати відповідні розпорядження комунальним підприємствам та роз’яснення відділенням фінансових установ про беззастережний прийом платежів за раніше встановленими обґрунтованими тарифами.