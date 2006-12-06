Соціалісти пропонують Ющенку ще погратися

Антикризова коаліція виконає рішення Шевченківського районного суду м. Києва щодо призупинення дії постанови парламенту про відставку Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, але не дасть згоди на його повторне призначення на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член фракції Соціалістичної партії України Василь ВОЛГА.

«Ми зобов’язані виконувати рішення суду, і порушувати це рішення суду ми не будемо», - сказав він.

Водночас В.ВОЛГА наголосив, що антикризова коаліція буде вирішувати, як виходити з того «політичного колапсу, який склався». «Ми маємо колапс, який ініційований Президентом України», - сказав він.

За словами В.ВОЛГИ, ситуація, що склалася у зв’язку з відставкою Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ і його поновленням на цій посаді, «практично паралізує нашу державу у зовнішньополітичній діяльності».

Він також підкреслив, що якщо Президент України знову внесе на розгляд ВР кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на посаду міністра закордонних справ, то антикризова коаліція у будь-якому випадку її не підтримає.

«Нехай граються собі й надалі», - сказав депутат.