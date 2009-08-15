Ющенко замінив посла України в Алжирі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія БОРОВИКА з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Малі за сумісництвом.

Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим указом ЮЩЕНКО призначив Валерія КІРДОДУ Надзвичайним і Повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці.