Ющенко замінив посла України в Алжирі
15:47, 15 серпня 2009Політика
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Укази - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія БОРОВИКА з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Малі за сумісництвом.
Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.
Іншим указом ЮЩЕНКО призначив Валерія КІРДОДУ Надзвичайним і Повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці.
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