Чорновіл точить зуби на суддю, який поновив Тарасюка

Представники антикризової коаліції мають ініціювати перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою юстиції питання про позбавлення суддівської недоторканності того судді, який прийняв рішення щодо призупинення дії постанови парламенту про відставку Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Він зазначив, що це рішення суду було неправомірним.

«Цей суддя має відповідати в кримінальному порядку, бо він зробив кримінальний злочин», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він вважає, що Шевченківський районний суд Києва таким чином намагається перетягнути на себе повноваження Конституційного Суду України. «Це вже навіть не свавілля, а це вже маразм», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Крім того, коментуючи Указ Президента щодо Б.ТАРАСЮКА, депутат зазначив, що глава держави міг би внести на розгляд парламенту свою пропозицію, згідно з якою Б.ТАРАСЮК міг би виконувати повноваження міністра до призначення нової кандидатури на цю посаду.

«Це вже було б більш коректно», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому він вважає, що формулювання Президента, згідно з яким він доручив Б.ТАРАСЮКУ виконувати обов’язки міністра закордонних справ, не відповідає правовим засадам. «Це є ознака того, що в юридичному департаменті Секретаріату Президента є люди, які не тільки з законом, а навіть з елементарною юридичною практикою не знайомі», - сказав депутат. При цьому він наголосив, що Б.ТАРАСЮК не працюватиме на посаді міністра і не братиме участі в засіданні Кабміну.

«Йому доведеться з дуже великим скандалом залишити свою посаду», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, яким чином ситуація, що склалася з Б.ТАРАСЮКОМ, позначиться на міжнародному іміджі України, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що дипломатичні представництва вже дали оцінку діяльності Б.ТАРАСЮКА на посаді міністра, коли Посольству США була направлена нота про перенесення візиту прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

«Пан Б.ТАРАСЮК на сьогоднішній день є вже в моральному і в політичному відношенні персоною нон-грата не тільки для Росії, а й для західного світу», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов’язки міністра закордонних справ України.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію ухвали Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Сьогодні міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ не пропустив Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду.