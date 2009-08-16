Литвин спробує усунути камінь спотикання між Україною та Росією

На початку вересня планується провести спільне засідання українсько-російської міжпарламентської комісії для аналізу ситуації, що склалася у відносинах двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час робочої поїздки до Тернопільської області повідомив журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що звернувся з листом до керівників обох палат Федеральних зборів Російської Федерації з пропозицією невідкладно провести спільне засідання міжпарламентської комісії за участю керівників парламентів.

«Це робиться для того, аби спокійно і зважено розглянути ті питання, які для нас сьогодні стали каменем спотикання у процесі співпраці між Україною та Росією», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також повідомив, що у нього відбулася телефонна розмова з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ, який також підтримує цю ініціативу.

«Десь орієнтовно на початку вересня ми плануємо провести таку зустріч, тільки потрібно визначити місце її проведення», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР нагадав, що до цієї міжпарламентської комісії входять по 20 депутатів з кожної сторони. «Потрібна спокійна, зважена розмова, розуміючи, що з’ясування стосунків і взаємні звинувачення - це шлях в нікуди, а нам потрібен практичний результат», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, ситуація, яка виникла сьогодні між Україною і Росією, свідчить, що на найвищому рівні відсутній конструктивний діалог, і саме це призводить до виникнення таких недоречностей. «Якщо це не зупинити, ми можемо констатувати незабаром нову фазу взаємин на рівні ворожнечі, а цього допустити не можна», - додав він.

Крім того, за словами голови ВР, він не хотів би, щоб ця ситуація призвела до «перешматування країни», що Президент України буде збирати прихильників, які «насторожено ставляться до Росії», а ті, хто орієнтується на Росію, також будуть оголошувати загальну мобілізацію.

«У даному разі можна сказати, що від того, що відбувається в останні дні, у певній мірі політично виграють Президент ЮЩЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ, але програє загалом Україна», - сказав В.ЛИТВИН.

На переконання голови ВР, не можна допустити пониження статусу взаємин між країнами, оскільки відсутність послів (зокрема, відкладення приїзду посла Росії в Україну – УНІАН) свідчить про те, що Україна як держава в очах глобальних гравців починає втрачати свій статус.