Лавриновичу важко коментувати ситуацію з Тарасюком

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що Бориса ТАРАСЮКА звільнено з посади міністра закордонних справ відповідно до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції після засідання уряду.

Міністр поінформував, що Конституцією України передбачені дві можливості припинення повноважень членів уряду – відставка і звільнення. Він зазначив, що відставка може відбуватися індивідуально або ж разі складання усім урядом своїх повноважень перед новообраною Верховною Радою. Водночас у разі відправлення у відставку прем’єр-міністра усі міністри також складають повноваження.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що відповідно до статті 85 Конституції України, передбачена можливість звільнення міністра. За його словами, процедура звільнення прописана у чинному регламенті ВР та у проекті закону про Кабінет міністрів. «Передбачено, що на реалізацію конституційних повноважень парламенту – стаття 85 пункт 12 – посадові особи, які призначаються Верховною Радою, звільняються також Верховною Радою», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ. «У зв’язку з цим звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ відбулося у повній відповідності з цією конституційною нормою і регламентом ВР, яка передбачає можливість процедурного ухвалення такого рішення як за поданням Президента, так і за поданням прем’єра, за ініціативи коаліції фракцій», - додав міністр юстиції.

Він також зазначив, що суддя, який ухвалив рішення про призупинення рішення Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА, не мав права цього робити з огляду на роз’яснення Вищого адміністративного суду.

Говорячи про указ Президента, відповідно до якого Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати обов’язки міністра закордонних справ, він сказав: «Складається картина, яка свідчить про демонстративне нехтування правом як явищем в Україні». Міністр пояснив, що таким чином «записується», що міністр має виконувати свої повноваження, і тоді стає незрозумілим: «Якщо є міністр, то в Конституції України, законами України визначені його повноваження».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що йому важко коментувати цю ситуацію, оскільки ці дії не мають правового підгрунтя.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК сказав, що якщо міністр не поділяє позицію уряду та одночасно очолює одну з опозиційних сил (Б.ТАРАСЮК є головою Народного Руху України – УНІАН), це є «політичним згвалтуванням».

Він наголосив, що у разі звільнення міністра або його відсутності з поважних причин обов’язки міністра виконує його перший заступник. Як заявив Д.ТАБАЧНИК, це правило діє у будь-якому міністерстві, і це питання не потребує додаткового врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

5 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов’язки міністра закордонних справ.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення призупинити дію ухвали Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Сьогодні міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ не пропустив Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду.