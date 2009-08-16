У астрологів свій погляд на вибори Президента України

Учасники 13-ї міжнародної конференції астрологів «Астрологія і езотеричні знання на службі суспільству», обговорюючи в Одесі напрацювання в галузі астрології, а також представляючи наукові праці, книги і астрологічні календарі, поділилися також політичними прогнозами щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, київський астропсихолог Олена ОСИПЕНКО, яка презентувала астрологічний календар для України на 2010 рік, прогнозує «з 20 грудня по 10 березня для України несприятливий період».

З урахуванням цього, переконана вона, «вибори Президента України краще було б провести після 10 березня - інакше новообраний Президент зіткнеться в цей період з труднощами». «У цей період взагалі всім людям не бажано починати будь-які проекти. А ось у другій половині березня вимальовується відновлення стабільності, наступить період духовної свідомості і порядності», - зазначила вона.

«Наступний важкий етап для України починається у жовтні і продовжиться майже до кінця року. Це час безладів, інтриг і невдач у політиці», - прогнозує О.ОСИПЕНКО.

«За моїми прогнозами, наприкінці грудня 2009 року можливо загострення взаємин України з іноземними партнерами», – зробив також лаконічне повідомлення організатор конференції, президент Одеської обласної астрологічної асоціації Олег МУРАШКО.

На 13-й міжнародній науково-практичній конференції, в якій беруть участь астрологи України, Росії, Республіки Молдова і США, відбулася також презентація двох книг: «Двудушие» - з серії «Езотеричний роман» письменника Алана ОСТАНІНА і «Езотеризм астрології» Олександра ВОЛГІНА - перекладена з французької харківським астрологом Валерієм ТОЛСТИМ.