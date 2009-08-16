Черновецький: я не божевільний

Мер Києва Леонід Черновецький дав інтерв`ю впливовому часопису International Herald Tribune, яке є міжнародним виданням New York Times, де відкинув критику на свою адресу щодо дивної поведінки.

Пан Черновецький сказав, що він є популярним мером, і що його просто не розуміють.

Часопис навів кілька прикладів ексцентричної поведінки пана Черновецького, серед яких заняття спортом перед телекамерами, прес-конференція у плавках, пропозиція продати свої поцілунки через лотерею, а також випуск платівки, де він сам виконує свої улюблені пісні.

В інтерв`ю виданню мер Києва сказав, що всі хочуть, щоб він пішов з посади, окрім тих, хто його обирав:

"Мої виборці - це звичайні люди, і я промовляю до них простою мовою, мовою звичайних людей - хоча, звичайно, я не є простою людиною," - сказав пан Черновецький.

Видання твердить, що політика в Україні вже давно стала таким собі шоу, адже через суперечки між президентом та його опонентами в країні і надалі немає міністрів фінансів та закордонних справ.

Спроможність Леоніда Черновецького триматись на місці є яскравим прикладом розладу в політичній культурі після Помаранчевої революції, внаслідок якої до влади прийшов прозахідний уряд, в якому, веде далі часопис, розчарувались люди.

International Herald Tribune твердить, що пана Черновецького багато хто називає проблемою, але політичні лідери не можуть припинити свої суперечки, щоб домовитись, що з ним далі робити. Видання висловлює думку, що президент Ющенко, прем`єр Тимошенко та лідер опозиції Янукович побоюються, що якщо через імпічмент Черновецький таки буде змушений піти, на його посаді може опинитись людина, яка не влаштує кожен із протиборчих таборів, тобто, президент не хоче, щоб це була людина Тимошенко чи Януковича; Янукович - щоб це була людина Тимошенко чи Ющенка і так далі.

Часопис нагадує, що перевибори мера у Києві уже відбувались у 2008 з ініціативи Тимошенко, але оскільки його опоненти не змогли об`єднатись, він знову переміг.

В інтерв`ю International Herald Tribune Леонід Черновецький сказав, що його завжди називали божевільним, втім він наголосив, що ті, хто його так називає, самі божевільні, бо не розуміють, що майбутнє належить нестандартним відкритим людям. Свого часу лікарі навіть ставили діагноз, що він, можливо, є психічно хворим.

Кореспондент, який брав інтерв`ю в офісі мера каже, що пан Черновецький здавався дещо "відключеним". Впродовж майже усього інтерв`ю, яке тривало 45 хвилин, він практично жодного разу не подивився на кореспондента, який ставив запитання, і переважно дивився у підлогу. Втім він відкинув звинувачення, що зловживає алкоголем чи вживає наркотики.

Леонід Черновецький сказав, що не залишить політику: "Я не божевільний. Тиск на мене - ось це справжнє божевілля."

Наприкінці інтерв`ю мер навіть дав пораду кореспонденту International Herald Tribune. Він сказав, що для того, щоб волосся не випадало, потрібно щодня після душу агресивно витирати його рушником.

Бі-Бі-Сі