Янукович переплюнув трьох Президентів?

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ расценивает предварительные результаты визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США, как «очень удачные».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

В частности, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что премьер-министру В.ЯНУКОВИЧУ удалось достичь того, «чего, к сожалению, не удалось достичь другим главам правительств и трем предыдущим Президентам».

В то же время Т.ЧОРНОВИЛ не конкретизировал достижения В.ЯНУКОВИЧА во время визита в США. По его словам, визит В.ЯНУКОВИЧА показал, что Украину «оценивают как страну, с которой можно работать». «И это оценка прагматичная», - сказал депутат.

Он также уверен, что окончательные результаты визита премьера в Соединенные Штаты «будут хорошими». Свои слова он объяснил тем, что никаких политических противоречий визит В.ЯНУКОВИЧА в США не добавил, «и это даже признает отставленный министр иностранных дел ТАРАСЮК», - сказал депутат.