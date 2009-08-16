Тимошенко прибула в Одесу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Одеси, де візьме участь у заходах з нагоди відкриття 200-го театрального сезону у Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, під час перебування в Одесі глава уряду перегляне виставу «Ріголетто», обговорить проблеми розвитку театру з керівництвом Міністерства культури і туризму, області та міста, а також поспілкується з провідними митцями театру.