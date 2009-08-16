Тимошенко: коли я була маленькою дівчинкою...

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у відкритті 200-го театрального сезону в Одеському національному академічному театрі опери та балету, який сьогодні розпочався оперною виставою «Ріголетто» Джузеппе Верді.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, вітаючи працівників театру та глядачів зі сцени Одеської опери, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «ця подія є знаковою не лише для України, але й для всієї культурної Європи».

«Коли заходиш сюди, мимоволі чуєш голоси, які лунали на цій сцені: і Федора Шаляпіна, і Соломії Крушельницької, і Енріко Карузо, і я думаю, що цю славну лінію продовжують ті митці, які сьогодні працюють у театрі. Саме тут демонстрували своє мистецтво найкращі балерини світу: Айседора Дункан, Анна Павлова», - підкреслила прем’єр-міністр.

За її словами, сьогодні Одеський оперний має чудову дитячу балетну школу, і це дає надію, що виховується нове покоління українських митців, яке продовжить славну історію театру.

Прем’єр підкреслила, що завдяки спільним зусиллям уряду та працівників Одеської опери театр було врятовано і він набув нового керівника – Анатолія ДУДУ: "Я переконана, що під його керівництвом театр й надалі творитиме свою славну історію».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для неї ця подія є надзвичайно знаковою: «Коли я була маленькою дівчинкою, то першою оперою, яку я подивилася у Дніпропетровському оперному театрі, була саме «Ріголетто» Джузеппе Верді».

Керівник уряду побажала працівникам театру та глядачам успіхів та аншлагів: «Я заздрю всім одеситам, тому що така перлина є тільки у вас, і я, як прем’єр-міністр, буду всіляко підтримувати процвітання театру та його стабільність – це буде наша спільна справа».

Як наголосила урядова прес-служба, глядачі Одеського театру опери та балету влаштували справжню овацію Ю.ТИМОШЕНКО, вітаючи її оплесками і вигукуючи: «Браво!»