У Мороза визрів план, як повернутися до парламенту

Соціалістична партія України 12 вересня на своєму з’їзді остаточно визначиться з кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер СПУ Олександр МОРОЗ заявив на прес-конференції в Чернівцях 16 серпня.

Лідер СПУ нагадав, що не балотуватиметься на пост глави держави, оскільки не вважає її ключовою для розв’язання державних проблем в країні.

«Я не вважаю, що сьогодні посада Президента - це той ключ для розв’язання державних проблем, котрі мають місце в Україні. Сьогодні потрібно робити соціал-демократичний поворот у внутрішній і зовнішній політиці країни, а це не функція Президента. Це функція парламенту і уряду. Тому наше стратегічне завдання – повернути партію у парламент, а потім з іншими партнерами увійти у владну коаліцію і змушувати керівників країни, в тому числі Президента, здійснювати правильний для народу курс. Так це робиться у європейських країнах і таку роботу наша партія демонструвала в минулому парламенті, перебуваючи в антикризовій коаліції», - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи підтримуватиме СПУ кандидата у Президенти від Комуністичної партії, О.МОРОЗ відповів: «Якщо буде блок, тоді подивимося. Це необов’язково, оскільки у блоці, наскільки я розумію, буде декілька партій лівого напрямку. Однак сам процес створення блоку за багатьох обставин непростий».

Водночас, О.МОРОЗ спростував інформацію, поширену «кількома друкованими ЗМІ» про те, що Соцпартія на виборах підтримає кандидатуру лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.

«У липні ми провели засідання політради СПУ, розглянули питання про створення «лівого блоку» з комуністами, прийнявши рішення, що підтримаємо ідею створення такого блоку. Ми можемо висунути в блоці власну кандидатуру на посаду Президента України, однак розуміємо, що потрібно висувати одну кандидатуру. Прізвищ ніяких не називалося і ніхто не вів агітації за Петра СИМОНЕНКА», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, «у нас може бути узгоджена єдина кандидатура на виборах Президента, але при обов’язковій принциповій умові соціалістів: перед цим з КПУ підписується політична угода про єдиний «лівий блок» на місцевих та парламентських виборах. Тоді буде довіра у людей, повага і гарантія того, що ми звільняємо виборця від складнощів вибору поміж лівими партіями, і людям простіше буде визначатися. Це гарантує, що такий блок міг би мати 12-15% мінімум у складі майбутнього парламенту».

На прохання кореспондента УНІАН прокоментувати невдоволення члена СПУ, колишнього керівника Фонду держмайна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО такою позицією партії, О.МОРОЗ відповів: «Розмови відносно конфліктів у нашій партії щодо висунення Валентини СЕМЕНЮК кандидатом у Президенти – це спекуляції і надумані речі. На політраді виступала сама Валентина Петрівна (СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО), яка сказала, що вона «солдат партії» і вчинить так, як треба партії».

«12 вересня наш з’їзд остаточно визначиться щодо власної кандидатури у Президента. Хоча попередній, 14-й з’їзд СПУ назвав Валентину СЕМЕНЮК як можливого кандидата на посаду Президента від партії», - додав О.МОРОЗ.