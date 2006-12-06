Богатирьова: опозиція не може завалити конституційну реформу

Конституційний Суд не може давати оцінки конституційності Конституції, заявляє координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА.

У інтерв`ю РІА «Новости» вона сказала: «Конституційний Суд не може давати оцінки про конституційність самої Конституції. Знаєте, не можна бути святішим Папи Римського. Вчора тій же, до речі, опозиції не подобався єдиноправитель країни Леонід КУЧМА, а сьогодні вони всі хочуть стати Кучмою», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Депутат вважає, що зусилля опозиції, направлені на відміну конституційної реформи, є спробою повернутися до диктатури. «Тільки узурпатори і темні сили борються проти майбутнього! Як можна говорити однією частиною лиця про Європейський план для України, а іншою - відверто повертати диктатуру, такий собі партійно-політичний феодалізм або, якщо модно висловитися, середньовічний сеньорат. Опозиційні сили реально, якщо вони не змовляться з Конституційним Судом, юридично ніяк не можуть завалити конституційну реформу. Її вже немає. Є Конституція», - підкреслила вона.