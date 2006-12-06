Ющенко дорікнув Тимошенко за Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Блок Юлії Тимошенко частково відповідальний за те, що проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА було застосовано «неправовий арсенал засобів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА за результатами зустрічі В.ЮЩЕНКА з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час зустрічі В.ЮЩЕНКО нагадав Ю.ТИМОШЕНКО про те, що під час голосування у Верховній Раді за відставку Ю.ЛУЦЕНКО фракція БЮТ частково підтримала цю ініціативу.

Як сказав Президент, це сталося «у той час, як кампанія проти ЛУЦЕНКА мала явно політичний характер».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ВР проголосувала за відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ. За це рішення проголосували 248 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі, у тому числі 5 членів фракції БЮТ.

Того ж дня фракція БЮТ прийняла рішення про виключення двох депутатів - Василя ХМЕЛЬНИЦЬКОГО та Олександра ЄДІНА, які напередодні проголосували за постанову, якою уряду рекомендувалося розглянути питання відставки Ю.ЛУЦЕНКА.