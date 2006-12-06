Тимошенко рознесла бюджет-2007 вщент

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ухвалений сьогодні парламентом державний бюджет на 2007 рік загрожує державності України, і не виключає, що Президент України ветує його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Це бюджет ідіотизму… Цей бюджет загрожує не тільки життю людей, а й державності України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, прийняття бюджету на наступний рік - «це той випадок, коли треба сідати і писати новий бюджет».

Водночас, сказала лідер БЮТ, вето Президента навряд чи зможе щось виправити, однак, «якщо уряд на щось здатний», він мусить внести поправки до ухваленого бюджету.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у бюджеті-2007 невірно визначено рівень інфляції з урахуванням соціальних виплат. Готуючи бюджет, уряд «сфальсифікував його», сказала лідер БЮТ, оскільки, за її словами, доходна частина бюджету розраховувалась за одними показниками, а соціальні витрати – за іншими.

Крім того, заявила Ю.ТИМОШЕНКО, показники внутрішнього валового продукту суттєво завищені, тому що розраховувалися за старими цінами на енергоносії, що означає, що ВВП не відповідатиме реаліям.

Як сказала лідер БЮТ, завдяки запропонованому урядом Віктора ЯНУКОВИЧА бюджету на наступний рік зовнішній борг України зросте на 5 млрд. грн.

Говорячи про досягнення опозиції, зокрема, БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що завдяки старанням цієї політичної сили у бюджеті вдалося добитися ліквідації вільних економічних зон і технопарків, що означає, що «донецькі блатні» не отримають пільг.

До досягнень опозиції вона також віднесла повернення пільг по сплаті ПДВ для агропідприємств; допомогу родинам у вигляді 8,5 тис. грн. при народженні дитини; права військовослужбовців на державне страхування та компенсаційні виплати; відновлення тривалості виплат по безробіттю до 360 днів, а не до 9 місяців, як було передбачено бюджетом; вилучення з бюджету норми, яка обмежувала 32 календарними днями на рік виплати у разі перебування на лікарняному.

Водночас, відзначила Ю.ТИМОШЕНКО, опозиції, на жаль, не вдалося відмінити права надання пільг приватним підприємствам під фінансові гарантії держави.

За словами лідера БЮТ, крім того, уряд до 2010 року хоче збільшити державний борг у 2,5 рази, що є неприпустимим для держави.