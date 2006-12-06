Тимошенко розкрила карти перед Ющенком

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНО сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, яка відбулася за його ініціативи, обговорила питання державного бюджету на наступний рік, а також висловила свої міркування з приводу законопроектів про опозицію та Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідмила сьогодні на прес-конференції у Києві.

Лідер БЮТ сказала: «Говорили про бюджет. Я Президенту висловила свою думки, що цей бюджет може дати для держави».

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що у питанні законопроекту по Кабмін, сказала, що “ми не будемо підтримувати цей закон. І якщо Президент накладе вето, ми не будемо його долати”.

Крім того, за її словами, під час розмови з главою держави вона розповіла йому «про всі елементи, які вона намагатиметься використати для боротьби з урядом Віктора ЯНУКОВИЧА».