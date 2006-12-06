Юрій ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКІВ, Віталій КЛИЧКО і Микола КАТЕРИНЧУК не планують створення нового політичного проекту або політичної партії.

Про це УНІАН повідомив радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ у телефонній розмові, коментуючи публікацію в газеті «Коммерсант-Украина» про зустріч Ю.ЛУЦЕНКА, Т.СТЕЦЬКІВА, В.КЛИЧКА і М.КАТЕРИНЧУКА в київському ресторані Le Grand Café, в ході якої обговорювалося створення нового громадсько-політичного об`єднання.

«Про нашу зустріч стало відомо тільки тому, що там випадково опинився кореспондент «Коммерсанта». Але таких зустрічей було вже близько десяти. Зустрічаються різні люди, які мають високий політичний рейтинг, і обговорюють, які цінності можуть об`єднати українське суспільство і яка їхня роль в цьому процесі. Ми відповідально до цього ставимося», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Радник Президента зазначив, що «ніхто не збирається створювати новий політичний проект або нову політичну партію». «Ми обговорюємо те, що відбувається в Україні, і нас хвилює те, що хвилює простих людей. Українська громадськість стривожена реваншем, який здійснює антикризова коаліція на всіх фронтах», - додав він.

Т.СТЕЦЬКІВ не став прогнозувати, хто очолить партію «Народний Союз Наша Україна». «Я не є членом НСНУ. Там серйозна внутрішня криза і, дай Бог, щоб її змогли подолати», - сказав радник Президента.

Одночасно, прес-секретар члена фракції «Наша Україна» М.КАТЕРИНЧУКА Сергій БІБІК у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив, що «М.КАТЕРИНЧУК утримується від коментарів з цього приводу».

Сьогодні, 6 грудня, газета «Коммерсант-Украина» повідомила, що вчора в центрі Києва в ресторані Le Grand Cafe пройшла зустріч відомих політиків – Ю.ЛУЦЕНКА, М.КАТЕРИНЧУКА, В.КЛИЧКА і Т.СТЕЦЬКІВА. За інформацією видання, на зустрічі обговорювалося створення нового громадсько-політичного об`єднання, яке співбесідники вважали за краще називати «новим проектом».

«Вчорашня зустріч проходила в неформальній обстановці, без жодних документів. Пили тільки чай і каву. Кореспондент газети став мимовільним свідком зустрічі відомих політиків і зміг почути лише малу частину їхньої розмови – доти, доки учасники переговорів його не помітили. Спочатку пан КАТЕРИНЧУК і пан КЛИЧКО в бесіді участі практично не брали – і розмову, часто підвищуючи голос, головним чином вели пани СТЕЦЬКІВ і ЛУЦЕНКО. «Ну що я, два роки, чи що, чекати буду?» – обурився в якийсь момент колишній глава МВС. З великою часткою ймовірності можна стверджувати, що йшлося про майбутню президентську кампанію, яка почнеться через два роки. У цьому ж контексті є сенс пригадати про те, що останнім часом опозиційно налаштовані політики, зокрема й сам Ю.ЛУЦЕНКО, все частіше порушують питання можливих дострокових парламентських виборів», пише газета.

За інформацією «Комерсанта”, під час бесіди політики неодноразово зачіпали проблему фінансування нового проекту «на перших порах». «Правда, ні джерела фінансування, ні конкретні цифри не називалися. З обривків розмови було зрозуміло, що політики обговорюють і нинішню ситуацію в країні. При цьому часто звучали фрази «політична криза» і «розпад демократичних сил». Обговорювалася і конкретна ситуація в парламентській фракції «Наша Україна». Було сказано, зокрема: “Не може бути, щоб вся «Наша Україна» пішла в опозицію, частина все одно перейде до Партії регіонів», - повідомляє видання подробиці зустрічі політиків.