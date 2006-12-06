Тарасюк вирішив шукати правду в Медведька

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК просить Генеральну прокуратуру України оцінити законність його недопуску на сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в МЗС України.

Б.ТАРАСЮК сказав, що направив подання генеральному прокурору, «щоб він оцінив ситуацію з точки зору дотримання закону і Конституції».

Він назвав сьогоднішню ситуацію безпрецедентним фактом. Б.ТАРАСЮК розповів, що показував міністру Кабінету Міністрів Анатолію ТОЛСТОУХОВУ ухвалу суду про призупинення дії постанови Верховної Ради України про звільнення з посади міністра закордонних справ, а також указ Президента, яким йому доручено продовжувати виконувати обов’язки міністра. Однак, за словами Б.ТАРАСЮКА, його не слухали, сказавши, що діють відповідно до рішення Верховної Ради України. Він назвав це ігноруванням рішення суду. Таким чином, за словами Б.ТАРАСЮКА, було висловлено неповагу до рішення суду і всієї правової системи.

Б.ТАРАСЮК додав, що рішення суду було зареєстровано у Кабміні вчора о 19.15, тобто члени Кабміну знали про його існування.

Також він зазначив, що дії членів Кабінету Міністрів свідчать про невиконання указу Президента, що, за його словами, є порушенням Конституції.

Як сказав Б.ТАРАСЮК,ці дії Кабінету Міністрів містять ознаки злочину, оскільки були спрямовані на перешкоджання діяльності державного службовця.

Крім того, за словами Б.ТАРАСЮКА, також були ознаки перевищення влади і службових повноважень.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247 голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

5 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов`язки міністра закордонних справ.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію постанови Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Сьогодні міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ не пропустив Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду.