Тимошенко: політична криза зайшла надто далеко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що відставка Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, Бориса ТАРАСЮКА – з посади міністра закордонних справ та спроба звільнити міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА допоможуть Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ зрозуміти недоцільність підписання Універсалу національної єдності з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

На її переконання, Президент має зрозуміти, які саме цілі переслідувала так звана антикризова коаліція, здійснюючи спроби звільнити з посад цих осіб.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, всі ці події “остаточно відкриють очі Президенту і його команді” на те, що підписання Універсалу національної єдності з Партією регіонів було помилкою. Вона додала, що він повинен визнати це.

Лідер БЮТ вважає, що останні події, які відбуваються навколо «помаранчевих» міністрів, свідчать про узурпацію влади Кабінетом Міністрів України.

За її словами, політична криза в країні сьогодні вийшла на такий рівень, що «спеціальними діями з нею вже не впоратися». На думку Ю.ТИМОШЕНКО, єдине, що може подолати цю кризу, - скасування конституційної реформи через Конституційний Суд з подальшими достроковими парламентськими виборами.