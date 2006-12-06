Блок Тимошенко: на військовослужбовців чекають соціальні репресії

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що в ухваленому законі про державний бюджету на 2007 рік закладено недофінансування армії та соціальні репресії військовослужбовців.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

БЮТ вважає “блюзнірством і знущанням „подарунок”” військовим, підготовлений урядом та коаліцією Віктора ЯНУКОВИЧА до Дня Збройних Сил України у вигляді бюджетних норм, що передбачають недофінансування української армії, соціальні репресії проти військовослужбовців і військових пенсіонерів.

Як зазначається у заяві, саме сьогодні, коли відзначається 15-та річниця українських Збройних Сил, армію було зраджено.

За даними БЮТ, у бюджеті на 2007 рік уряд і коаліція ЯНУКОВИЧА заклали норми, які ослаблюють Збройні Сили України. Зокрема, всупереч вимогам постанови Верховної Ради України „Про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік" в частині виділення в держбюджеті на потреби оборони асигнувань в обсязі 2 відсотків валового внутрішнього продукту (або 11,8 млрд.), Кабінетом Міністрів заплановано лише 8457,4 млн. грн., або 1,39% від прогнозного ВВП.

На думку членів БЮТ, це не дозволить виконати завдання, які визначено у Державних програмах розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 рр., розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України на період до 2009 року, переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом.

Закон несе загрозу невиконання державної програми забезпечення житлом військовослужбовців, оскільки фінансування придбання житла в 2007 році передбачено лише за рахунок спецфонду (240 млн. грн.). Можна прогнозувати, що військовослужбовці житла в наступному році не отримають взагалі, вважають члени БЮТ.

Закон зупиняє положення щодо доплати пенсії за минулі періоди та не передбачає протягом 2007 року порядок перерахування пенсій у зв`язку із можливим підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців (п. 28 ст.76).

Також бюджет сприятиме дезорганізації обслуговування військових пенсіонерів у зв`язку із передачею функції виплати їм пенсій до Пенсійного фонду (ст.112).

“Всі ці «новації» бюджету-2007 негативно сприйняті особовим складом Збройних Сил України і вже стали поштовхом до значного відтоку підготовлених фахівців і практично масового звільнення з лав Збройних Сил молодших офіцерів”, - сказано у заяві.

Блок Юлії Тимошенко запевняє, що не допустить фінансового грабунку української армії.

Саме тому сьогодні, у день Збройних Сил України, БЮТ звертається до українських військовослужбовців, військових пенсіонерів і ветеранів із закликом вірити в Україну, бути впевненими у тому, що невідворотній прихід до влади демократичних сил відродить турботу і увагу держави до армії і кожної людини, яка присвятила своє життя високому покликанню захищати рідну землю.