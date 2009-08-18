Литвин пропонує Ющенкові компроміс

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не сумнівається, що ВР подолає вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на зміни до закону про вибори глави держави.

Про це він заявив сьогодні в ефірі 5 каналу.

«Я можу стверджувати апріорі, що понад 300 голосів є у двох фракцій (БЮТ і Партія регіонів – УНІАН)», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що напрацювання змін до закону про вибори Президента є результатом роботи саме цих двох фракцій, тому вони і повинні долати президентське вето.

Голова ВР зазначив, що він ознайомився із пропозиціями Президента, які, вважає спікер, мають право на існування.

На думку В.ЛИТВИНА, доцільно було б провести консультації між Президентом України та фракціями парламенту, щоб чітко з’ясувати, які пропозиції глави держави можуть бути прийняті до уваги, а які – ні. Після цього, додав він, можна було б ухвалити зміни до закону про вибори Президента у новій редакції з частковим урахуванням пропозицій Президента. «Але за однієї умови: Президент цей закон одразу підписує, для того, щоб Центральна виборча комісія могла спланувати свою роботу і розпочати підготовчі заходи до організації і проведення виборів. І, з другого боку, щоб не продовжувалися оці політичні безплідні суперечки», – сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи намір Президента звернутися до Конституційного Суду в разі подолання парламентом вето, голова ВР зазначив, що таке звернення «можна вже почати готувати». «Зрозуміло, що подолання вето не зупинить виборчу ходу. Але в залежності від рішення Конституційного Суду можуть виникнути колізії, і чималі», – сказав голова ВР. Він також зазначив, що судді КС – живі люди, і вони ухвалюватимуть рішення не тільки з правової точки зору, а і з точки зору відповідальності перед суспільством.

Разом з тим В.ЛИТВИН сумнівається, що Конституційний Суд визнає повністю неконституційним даний закон. На думку спікера, неконституційними можуть бути визнані лише ряд положень.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2009 року парламент ухвалив закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Президент, а також ряд експертів критикували низку положень цього закону.

Сьогодні, 18 серпня. Президент застосував право вето до згаданого закону.

21 серпня планується проведення позачергової сесії парламенту, на якій розглядатимуться пропозиції глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.