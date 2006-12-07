Янукович заманить однофамільців в Нью-Януки?

Глава українського Кабміну Віктор Янукович має намір відродити своє родове село Януки, що в Білорусі, пише газета «Сегодня» з посиланням на джерело в оточенні прем`єра. Нібито, під час останнього візиту на малу батьківщину Віктора Федоровича так вразила розруха в селі, де на сьогодні залишилося всього 6 чоловік (з них двоє працездатних: він – скотар і за сумісництвом голова сільради, вона – листоноша), що прем`єр зажеврів ідеєю перетворити практично мертве село на котеджне селище на 300 жителів. І запросити туди Януковичів з України і Білорусі.

Чи можливо набрати таке число однофамільців прем`єра – невідомо. Схоже, поки цього ніхто не перевіряв. Зате, за даними джерела, вже визначений набір соціальних благ, якими прем`єр має намір «заманювати» майбутніх мешканців в «Нью-Януки». Це: міні-молокозавод, сховище для морожених ягід і інфраструктура, яка повинна буде стати гідним конкурентом агромістечкам – новій ідеї Олександра Лукашенка. Передбачається, що населення агромістечок одержить такий же набір послуг, як і городяни, хіба що трудитися залишиться в сільській місцевості.

Але Янукович має намір переплюнути Лукашенка – презентувати кожному передбачуваному мешканцю Януків по племінній корові. Нібито, для цього планується закупити худобу у донецької агрофірми «Шахтар».

Згідно з підрахунками видання, проект обійдеться прем`єру в кругленьку суму. Будівництво котеджних будиночків – не менше 5 мільйонів доларів (за українськими розцінками). 3-кілометрова «мейн-стріт» в селищі – 1,5 мільйони. Електрика і газопровід – не менше 500 тисяч. Одна корівка – близько тисячі доларів.

У райцентрі Докшица, в юрисдикції якого знаходиться село Януки, такій дорогій ідеї здивувалися, але протестувати не стали. «Якщо ваш прем`єр з ідеологічних міркувань хоче вкласти гроші в цей проект – будь ласка».