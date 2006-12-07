На Хрещатику 5 тисяч людей кричать ”Геть команду Черновецького!”

Біля київської мерії розпочалась акція протесту проти підвищення комунальних тарифів, організована міжфракційним депутатським об’єднання „Демократичний Київ” у Київській міській раді.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 5 тис. осіб. Вони скандують «Геть команду Черновецького!».

На акції заплановано виступи депутатів Київради від фракцій, що входять до об’єднання, - Віталія КЛИЧКА, Михайла БРОДСЬКОГО, а також народних депутатів Миколи ТОМЕНКА, Анатолія СЕМИНОГИ.

Також під мерією встановлено намети політичної партії «Велика Україна», яка збирає підписи киян на підтримку проведення місцевого референдуму про висловлення недовіри столичному міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та нинішньому складу Київради.

Крім того, як обіцяв М.БРОДСЬКИЙ, під мерією стоять столи, біля яких всі бажаючі можуть написати свої відгуки про діяльність Київського міського голови, а також записатися у волонтери для допомоги у проведенні референдуму.

Приміщення мерії охороняється великою кількістю міліції, зокрема, лише тільки по вулиці Богдана Хмельницького біля ЦУМу стоїть 8 автобусів та три автомобілі для перевезення людей, на яких написано «Міліція». У приміщенні мерії також багато охорони.

У Київраді зараз триває реєстрація депутатів на пленарне засідання третьої сесії, на яке депутати від «Демократичного Києва» планують внести на обговорення питання про скасування рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як відомо, до міжфракційного депутатське об’єднання „Демократичний Київ” у Київраді входять фракція БЮТ, фракція “Наша Україна” та фракція Блоку Віталія Кличка, а також ряд позафракційних депутатів. Представники об’єднання обіцяли вивести на сьогоднішній мітинг до Київради близько 15 тис. осіб.