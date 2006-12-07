Про вихід з фракції БЮТ заявили ще четверо депутатів

Депутати Київради Олександр ДАНИЛОВ, Микола БОЙЧУК, Віктор МАНЖУРА та Олександр ПРИТИКА заявили про вихід з фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на початку пленарного засідання Київради заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За його словами, відповідні заяви надійшли сьогодні до Київського міського голови.

При цьому О.ДОВГИЙ додав, що О.ДАНИЛОВ у своїй заяві повідомив про вступ до фракції Партії регіонів, а М.БОЙЧУК та О.ПРИТИКА просять вважати себе позафракційними. Щодо В.МАНЖУРИ, то О.ДОВГИЙ не повідомив, чи буде він позафракційним, чи увійде до якоїсь фракції.

Довідка УНІАН. На виборах за списками БЮТ до Київради пройшов 41 депутат. Вже вийшли з фракції БЮТ близько 10 депутатів, зокрема, Андрій АНДРУШКІН, Леонід КРЮЧКОВ, Олександр СВЕРБИУС, Андрій ІВАНОВ, Світлана ЗОРЯНА, Микола ЛАМБУЦЬКИЙ.