Кабмін поновив і відразу ж звільнив Ставицького

Кабінет міністрів поновив і відразу ж звільнив Едуарда СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК «Надра України».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняте сьогодні на екстреному засіданні уряду.

Рішення про поновлення на посаді Е.СТАВИЦЬКОГО прийняте на підставі відповідного рішення Київського апеляційного суду.

«Нам необхідно поновити пана СТАВИЦЬКОГО, виконуючи корупційне рішення суду, і відразу ж його звільнити», - сказала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО підкреслив, що тільки таке рішення стане підставою для нових можливостей захистити державну власність у судовому порядку.

«СТАВИЦЬКИЙ – це маріонетка добре організованої, повністю забезпеченої групи, котра таким нечесним способом продовжує думати, що вона може забирати в держави власність. Проблема не в СТАВИЦЬКОМУ, а проблема в тому, хто є його хазяїном, хто за ним стоїть і хто направляє його дії, хто забезпечує нечесні рішення в судах і силових структурах на користь таких ставицьких. На жаль, усе це в Україні залишилося в спадок від уряду ЯНУКОВИЧА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2008 року Кабінет міністрів призначив головою правління Національної акціонерної компанії “Надра України” Олександра ПОНОМАРЕНКА.

Іншим розпорядженням від 30 січня уряд звільнив з посади голови правління НАК “Надра України” Едуарда СТАВИЦЬКОГО.

45-річний О.ПОНОМАРЕНКО до цього призначення був народним депутатом від БЮТ.

Е.СТАВИЦЬКИЙ обіймав посаду голови правління НАК “Надра України” з 31 січня 2007 року.