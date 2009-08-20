У Ющенка погодилися, що Черновецький знову перетрудився

Столичний мер Леонід Черновецький знову у відпустці. Його відпочинок закінчиться у вівторок, а почався 15 серпня. У прес-службі мерії уточнили, що Леонід Михайлович відпочиває в межах України і його відпустка узгоджена з Секретаріатом Президента. Щоправда, у вихідні мер, швидше за все, полетить до Ніцци. Як розказала “Сєгодня” заступниця Черновецького Ірена Кільчицка, Леонід Михайлович разом з сім`єю запрошений у суботу до неї на день народження, який вона за традицією святкує у Франції.

Цей рік видався для Черновецького багатим і на запланований, і на вимушений відпочинок, пише видання, так він був у відпустці з 19 лютого по 10 березня, потім з 27 березня по 6 квітня, а потім з 24 по 31 липня. Також він хворів з 6 квітня по 8 травня.