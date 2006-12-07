Бродський забув, Черновецький ”нюхає” чи ”колеться”

Депутат Київради Михайло Бродський заявляє, що референдум про недовіру меру Леоніду Черновецькому може відбутися в травні наступного року.

"Думаю, референдум відбудеться у травні. Технологічно неможливо зробити це раніше", - сказав Бродський в коментарі "Українській правді".

Він зазначив, що до середини травня слід сформувати ініціативні групи для збору підписів.

"Мені потрібні волонтери, люди з совістю, які би працювали за ідею, щоб не було підробних підписів", - сказав Бродський.

Він зазначив, що з необхідних 206 тисяч підписів "на всяк випадок зберемо 230 тисяч".

Бродський також припустив, що Черновецький вживає таблетки, які діють на нього під час проведення сесії.

"Ви чули, я сказав Льоні: "Ти сьогодні нюхав?". Він відповів: "Я ніколи не нюхаю!". Він що, колеться? Я зовсім забув, він вживає таблетки", - розповів депутат журналістам.

Українська правда