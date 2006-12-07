У Київраді опозиція заблокувала трибуну

У Київраді депутати з міжфракційного об’єднання «Демократичний Київ» заблокували трибуну, у зв’язку з цим у роботі сесії оголошено перерву на 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, перед блокуванням головуючий на сесії Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував депутатам перед голосуванням за проекти рішень щодо комунальних тарифів заслухати з цього питання доповідь першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, а також обговорити і вислухати думки всіх, хто побажає висловитися на цю тему.

Водночас представники міжфракційного об’єднання – депутати від БЮТ, «Нашої України», Блоку Віталія Кличка - пропонували без обговорення провести голосування по проектах рішень, якими передбачається створити комісію Київради з вивчення правильності нарахування тарифів або скасувати окремі пункти розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення тарифів в 3,4 рази. Оскільки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наполягав на обговоренні, трибуну було заблоковано.

Народні депутати від цих політичних сил, які присутні в Київраді, теж блокують трибуну. Вони стали поблизу місць секретаря Київради Олеся ДОВГОГО та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. В залі були включені сирени. В результаті Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ змушений був оголосити перерву.

В інтерв’ю журналістам він зазначив, що зараз у депутатів є дві принципові позиції. «Одна – забути про тарифи і встановити вакханалію у місті, що пропонує БЮТ і «Наша Україна». І друга позиція – конструктивна, щоб ми обговорили кожен тариф окремо і приділили цьому цілий день, а потім прийняли рішення», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. На його переконання, запропонований депутатом Дмитром АНДРІЄВСЬКИМ проект рішення щодо тарифів призведе до стабілізації ситуації та хаосу в місті.