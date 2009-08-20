Тимошенко та Нафтогаз не припинили переговори з офшорами?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований тим, що уряд зволікає з переговорами щодо залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових інституцій для розрахунків за російський газ для підземних газових сховищ у 2009 році, і вимагає від уряду невідкладно забезпечити офіційні переговори з міжнародними фінансовими інституціями щодо кредитування газу і припинити діалог із втягування України в сумнівні офшорні схеми.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, за словами представник Президента з міжнародних питань енергобезпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, попередні консультації української сторони з Європейською Комісією та міжнародними фінансовими інституціями щодо умов кредитування завершилися 24 липня 2009 року в Києві.

Позитивного результату досягнуто завдяки тому, що керівництво уряду задекларувало готовність провести прозоре комплексне реформування газового сектору відповідно до вимог глави Української держави і рекомендацій Єврокомісії.

Наприкінці липня 2009 року президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив про згоду Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку надати кредити Українській стороні для розрахунків за газ для ПСГ.

Однак, на жаль, уряд зволікає з переговорами щодо згаданих кредитів, зауважив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. До цього часу уряд не забезпечив в установленому порядку підготовки угод із згаданими міжнародними фінансовими установами. Навіть не надіслано офіційного звернення Української сторони у відповідь на згадану заяву європейської сторони.

Кредитування з боку міжнародних фінансових інституцій передбачає прозорі і найвигідніші для Української держави умови.

Однак на фоні затягування переговорів з європейською стороною, незважаючи на застереження В.ЮЩЕНКА, всупереч національним інтересам від імені уряду і «Нафтогазу України» продовжується утаємничений діалог з непрозорими й офшорними компаніями щодо необгрунтованих багатомільярдних кредитів, які мають повертати наступні покоління українського суспільства, наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Повторюється ситуація 19 січня 2009 року, коли керівники уряду України та Росії домовилися про контракти з найвищими для України цінами за газ і дискримінаційними транзитними ставками. Ці кабальні газові контракти вже призвели до найбільшого за роки незалежності дефіциту бюджету «Нафтогазу України» і фактично поставили компанію на грань банкрутства, створивши реальні загрози енергетичній та економічній безпеці України і Європи», підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У цьому зв`язку Президент України вимагає від керівництва уряду невідкладно забезпечити офіційні переговори з міжнародними фінансовими інституціями щодо кредитування газу і припинити діалог із втягування України в сумнівні офшорні схеми.

В.ЮЩЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури і Служби безпеки України невідкладно вжити законом передбачених заходів з метою захисту українських національних інтересів у газовій сфері.

Президент наполягає, щоб усі консультації та переговори щодо кредитування газового сектору здійснювалися прозоро та відповідно до директив, в установленому порядку затверджених главою держави.