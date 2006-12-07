Депутати Київради заблукали в двох проектах

Депутати від БЮТ, «Нашої України” та Блоку Кличка у Київраді розблокували трибуну в сесійній залі, і засідання сесії продовжується.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував виступити голові постійної комісії Київради з питань регламенту Віталію ЯРЕМІ з приводу того, що має робити сесія у зв’язку з поданням двох проектів рішень від двох різних фракцій у зв’язку з тарифами та наполяганні депутатів від демократичних сил перейти до голосування без виступу першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА щодо підняття тарифів у 3,4 рази.

За поясненням В.ЯРЕМИ, має слово для виступу представник “Нашої України” або БЮТ, а також у першу чергу має розглядатися саме їх проект.

Таким чином Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ надав слово представнику БЮТ депутату Олександру КЛЮСУ.

Цей проект рішення пропонує відмінити розпорядження Київського міського голови про підвищення тарифів в 3,4 рази, оскільки таке підвищення є необгрунтованим та порушує закони та Конституцію України. Представники демократичних сил зазначають, що тарифи мають бути встановлені відповідно до платоспроможності киян. Різниця, яка виникне між тарифами на житлово-комунальні послуги, та собівартість послуг має бути погашена за рахунок бюджету Києва з фондів, який наповнюється за рахунок продажу з аукціону земель в Києві, а також коштів, що надходять з оренди комунального майна.