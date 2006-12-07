Богатирьова грудьми стала на захист Гриценка

14:07, 07 грудня 2006
Політика
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Шквал критики регіоналку не лякає

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА виступає проти відставки Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона підкреслила, що це її особиста позиція. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, вона відстоюватиме її і перед фракцією, і перед коаліцією.

«Я розумію, на якій шквал критики я зараз наражаюся не тільки всередині, а і зовні», - заважила вона. Однак, на думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, необхідно «вести мову не про особистості, а взагалі розглянути ситуацію щодо реформи армії».

За її словами, «якщо ми не хочемо щоб одна третина країни стала Новобогданівкою, то я вважаю треба дуже фахово підійти до розгляду питання про стан справ в армії».

Р.БОГАТИРЬОВА ще раз наголосила, що це її особиста позиція, і це питання ще не розглядалось антикризовою коаліцією.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку А.ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони України. Проект цієї постанови подали народні депутати Олег КАЛАШНІКОВ (фракція Партії регіонів), Василь ВОЛГА (фракція СПУ), Ігор АЛЕКСЄЄВ (фракція КПУ).

 

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