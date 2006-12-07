Литвин: Кабмін надто оптимістичний

Колишній голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не сумнівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветує ухвалений парламентом держбюджет України на 2007 рік.

Таку думку він висловив сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН.

«Я прогнозую, що Президент заветує держбюджет», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що таке рішення Президента матиме «політичний підтекст».

Зокрема, наголосив він, підписання главою держави держбюджету «буде розглядатися як чергова перемога над Президентом України».

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив, що під час голосування 90-95% депутатів не ознайомилися з текстом самого бюджету. «І це наша стара хвороба. Треба аналізувати, що там прийняли, бо приймали, як то кажуть, на ходу, з коліс», - наголосив він.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, в соціальному плані прийнятий бюджет буде піддаватися значній критиці. Він пояснив це тим, що розрахунки Кабінету Міністрів показників інфляції та ВВП «є дещо оптимістичними». «Вони надто оптимістичні, зважаючи на процеси і результати, з якими Україна закінчить цей рік», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він не сумнівається, що держбюджет на 2007 рік доведеться парламенту переглядати.