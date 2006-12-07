У Київраді знову б`ються депутати

В Київраді сталася бійка між депутатом БЮТ Анатолієм СЕМИНОГОЮ та секретарем Київради Олесем ДОВГИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після завершення обговорення проекту рішення, висунутого “Нашою Україною” про скасування тарифів, депутати від цієї фракції та від фракції БЮТ та Блоку Кличка наполягали на тому, щоб почались голосування по цьому проекту.

У свою чергу міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та О.ДОВГИЙ наполягали на тому, щоб виступив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО з доповіддю про введення з 1 грудня нових тарифів. В результаті депутати “Демократичного Києва” заблокували трибуну Київради, а народний депутат А.СЕМИНОГА вирвав мікрофон в А.ГОЛУБЧЕНКА. Після цього підійшов О.ДОВГИЙ, щоб забрати у А.СЕМИНОГИ мікрофон і дати можливість доповідачу виступити. В результаті відбулась сутичка, а потім А.СЕМИНОГА та О.ДОВГИЙ обмінялися ударами і їх розборонили охоронці.

Як повідомляє Українська правда , Віталій Кличко у бійці участі не брав, а стояв осторонь, біля депутата зі своєї фракції Володимира Бондаренка.

Зважаючи на ситуацію Леонід Черновецький оголосив перерву в засіданні Київради.