Що думає Ющенко про майбутній візит Путіна

Україна розглядає візит Президента РФ Володимира ПУТІНА до Києва як етапний у взаєминах двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм ІВАНОВИМ.

В.ЮЩЕНКО висловив надію, що зустріч дозволить «закріпити спільні крапки, зміцнити співпрацю в різних сферах, зокрема у сферах оборони і безпеки».

Президент України також висловив упевненість, що будуть підписані, серед іншого, два стратегічні документи: програма стратегічної співпраці на 2007-2008 рр., куди будуть включені всі проекти між двома країнами, які сьогодні розробляються на рівні підгруп міждержавної комісії Ющенко-Путін, а також договір про співпрацю у сфері оборони і безпеки.