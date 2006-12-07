Бійка в Київраді поновилася: є перші жертви

В сесійній залі Київради під час бійки один депутатів знепритомнів.

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що не хоче ставити на повторне голосування проект постанови щодо тарифів від «Нашої України» (проект передбачає скасування нових тарифів – УНІАН) в результаті депутати знову заблокували трибуну.

До трибуни підійшли інші депутати і між ними спалахнула бійка. Після чого монітори, що передають пряму трансляцію з сесійної зали для журналістів, було вимкнено.