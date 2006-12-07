Наша Україна “кинула” Ющенка? Балога поки що не набрав голосів

17:54, 07 грудня 2006
Політика
331

Президент України Віктор Ющенко запропонував раді партії “Наша Україна” обрати головою ради Віктора Балогу – керівника Секретаріату Президента...

Президент України Віктор Ющенко запропонував раді партії “Наша Україна” обрати головою ради Віктора Балогу – керівника Секретаріату Президента.

Про це УНІАН повідомили з засідання ради партії, яке проходить у Пущі-Водиці. Однак Балога не набрав необхідної кількості голосів. Рада вирішила ще раз провести голосування щодо Балоги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter