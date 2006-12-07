Наша Україна “кинула” Ющенка? Балога поки що не набрав голосів
17:54, 07 грудня 2006Політика
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Президент України Віктор Ющенко запропонував раді партії “Наша Україна” обрати головою ради Віктора Балогу – керівника Секретаріату Президента...
Президент України Віктор Ющенко запропонував раді партії “Наша Україна” обрати головою ради Віктора Балогу – керівника Секретаріату Президента.
Про це УНІАН повідомили з засідання ради партії, яке проходить у Пущі-Водиці. Однак Балога не набрав необхідної кількості голосів. Рада вирішила ще раз провести голосування щодо Балоги.
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