Наша Україна “кинула” Ющенка? Балога поки що не набрав голосів

Президент України Віктор Ющенко запропонував раді партії “Наша Україна” обрати головою ради Віктора Балогу – керівника Секретаріату Президента.

Про це УНІАН повідомили з засідання ради партії, яке проходить у Пущі-Водиці. Однак Балога не набрав необхідної кількості голосів. Рада вирішила ще раз провести голосування щодо Балоги.