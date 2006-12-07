Балога ВДРУГЕ не набрав голосів

Президент України Віктор Ющенко запропонував раді партії “Наша Україна” обрати головою ради Віктора Балогу – керівника Секретаріату Президента.

Про це УНІАН повідомили з засідання ради партії, яке проходить у Пущі-Водиці. Однак Балога не набрав необхідної кількості голосів. Рада вирішила вдруге провести голосування щодо Балоги. Але й цього разу він набрав лише 105 голосів (недостатньо). Можливо, буде третій тур.