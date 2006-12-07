Рада Нашої України обрала президію Ради (список)

Рада партії “Народний Союз Наша Україна” сьогодні на засіданні обрала Президію у складі 14 осіб.

Як передають УНІАН з засідання Ради, ніхто з “любих друзів” до президії не ввійшов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, до складу Президії увійшли Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Борис БЕСПАЛИЙ, Віктор БАЛОГА, Віктор БОНДАР, Степан БАРНА, Іван ВАСЮНИК, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Юрій ЄХАНУРОВ, Павло КАЧУР, Ксенія ЛЯПІНА, Юрій ПАВЛЕНКО, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Віра УЛЬЯНЧЕНКО та Арсен АВАКОВ.