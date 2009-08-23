Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що силовими й оборонними відомствами в Україні повинні керувати виключно кадрові офіцери.

«Українська армія в такому самому стані, як і країна. А країна – у надзвичайно складному стані. Проте дуже важливо, що у нас ще залишилися кадрові генерали, кадрові офіцери, які здатні повернути боєздатність української армії», – зазначив А.ЯЦЕНЮК в інтерв’ю журналістам сьогодні під час відвідання Першої окремої гвардійської танкової бригади в смт Гончарівське Чернігівської області, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

Він висловив переконання, що в усіх силових відомствах, починаючи з Міністерства оборони і закінчуючи Міністерством внутрішніх справ, керівниками повинні бути тільки високопрофесійні офіцерські кадри.

«Ми сьогодні не готові до того, щоб силовими міністерствами керували люди, які не мають жодного відношення до них і не мають жодного розуміння, яким чином відновлювати боєздатність української армії і яким чином забезпечувати в країні порядок і законність», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.