ВО "Свобода": територія Одеси вже 800 років українська

23 серпня представники Одеської обласної організації ВО «Свобода» та ВУТ «Просвіта» провели автопробіг, присвячений Дню Прапора України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, автопробіг пройшов головними вулицями через усе місто. У заході взяли участь понад 30 автомобілів. Учасники автопробігу тримали в руках державні та партійні прапори.

“Одесити із зацікавленням спостерігали за автопробігом і радо вітали учасників акції”, - зазначається в повідомленні.

Голова одеської обласної організації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО, коментуючи місцевим журналістам мету проведення акції зазначив: «Головна мета - пробудити свідомість серед українців Одеси. В умовах інформаційної блокади та розгулу антиукраїнських сил, які і досі на 18 році Незалежності нав’язують одеситам імперські міфи про «новоросію», автопробіг – чи не єдиний спосіб нагадати місцевим мешканцям про свята, які є знаковими для українців, та про те що ця територія була освоєна ще 800 років тому за часів короля Данила».