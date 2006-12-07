Балога - тимчасовий голова Нашої України

Голова Ради партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор БАЛОГА буде готувати з’їзд НСНУ на лютий місяць.

Про це він повідомив журналістам після завершення політради партії, де він був обраний головою Ради.

Як передає “5-й канал”, В.БАЛОГА зазначив, що його обрання є “великою відповідальністю”. За його словами, він має упродовж трьох місяців підготувати з’їзд партії, щоб на ньому прямими виборами обрати керівника НСНУ.

Крім того, представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ пояснив журналістам, що В.БАЛОГА був обраний “не з третьої спроби”. За його словами, спочатку відбувалося рейтингове голосування, а потім остаточне голосування за кандидатуру, яка набрала найбільшу кількість голосів.