Щербань ходить до слідчого як на роботу

Колишній голова Сумської облдержадміністрації Володимир ЩЕРБАНЬ сумнівається, що знову може зайняти посаду губернатора, навіть у разі зняття з нього всіх звинувачень.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине», опублікованому в сьогоднішньому номері видання.

Відповідаючи на питання про можливість зайняти знову губернаторський пост, В.ЩЕРБАНЬ сказав: «Не думаю. Життя покаже, чим я займатимуся». При цьому він негативно оцінив економічну ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в Сумській області. «Опозиція, яка прийшла до влади, розвалила все, що я створював. Заводи продано підприємцям, для яких головне не люди, а прибуток», - сказав В.ЩЕРБАНЬ.

Він також відзначив, що, незважаючи на висунуті звинувачення, йому не страшно було повертатися до України. «Я знаю, що ні в чому не винуватий», - сказав екс-губернатор.

В.ЩЕРБАНЬ зазначив, що з моменту повернення щодня ходить на допити в Генеральну прокуратуру. «А коли телефонує дружина (вона зараз у Донецьку), я їй говорю, що перебуваю на роботі. Тобто у слідчого», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів Яна ТАБАЧНИКА, Євгена ГЄЛЛЄРА і Михайла МИРОНЕНКА.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачують у здійсненні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами і тому подібне.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.