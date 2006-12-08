Курочкін переживає, що не встигне на сімейне свято

Російський громадянин Максим Курочкін, відомий у певних колах під прізвиськом Макс Бєшений, продовжує перебувати в українській в`язниці. А точніше – «утримується під вартою». УНІАН поцікавився в його адвокатів про настрої їхнього підзахисного. У відповідь пан Курочкін передав лист, адресований до «всіх людей, яким це небайдуже». У ньому він розмірковує про українсько-російські відносини, про свою роль у налагодженні взаємин між двома країнами, і навіть вдається до філософських розмірковувань про зміст життя. Максим Курочкін розповідає також про особисте життя:

"Теперь о личном. 2004 год был тяжелым для Украины, стал он тяжелым и для моей семьи, мы разошлись с женой, с которой прожили вместе 15 лет, но, тем не менее, нас объединяет то, что мы оба очень любим наших детей Максима и Алису, они живут у нас по очереди, мы очень хотим и делаем все для того, чтобы они стали умными, образованными, сильными, добрыми и порядочными людьми, хотим, как и всякие родители, чтобы они были счастливы и жили долго, долго, долго.

А в прошлом году, не понятно, за какие заслуги, а теперь понимаю, что это был аванс, Бог дал мне величайшую радость на Земле – взаимную, настоящую любовь с женщиной, с тех пор мы живем вместе, 27 декабря у нее день рождения, я обещал быть, но, по понятным причинам, скорее всего свое обещание не сдержу. Мне не разрешают даже позвонить ей. Вот гады, представляете!"

Повністю лист Максима Курочкіна з в`язниці читайте тут

Нагадаємо, що 20 листопада Курочкіна затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, Курочкін підозрюється в причетності до вчинення двох злочинів. 23 листопада суд Києва обрав запобіжний захід для нього – утримання під вартою строком на два місяці. 24 листопада затриманий оголосив голодування на знак протесту.