Ключковський: чутки про смерть перебільшені

Рішення про обрання Віктора БАЛОГИ головою Ради політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" не приведе до розколу.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив народний депутат України, член президії партії «Наша Україна» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

«Я не бачу підстав говорити про розкол»,- сказав він водночас зазначивши, що не виключає, що “дехто може вийти з партії”. “Але я надіюся, що таких партійців буде небагато», - підкреслив він і додав, що натомість в партію можуть прийти нові люди.

Як приклад, він навів вчорашню реакцію Олександра ТРЕТЬЯКОВА на рішення щодо обрання В.БАЛОГИ головою Ради партії. Він нагадав, що той не погодився з цим рішенням, але з партії не вийшов.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ висловив сподівання, що рішення Ради партії про обрання В.БАЛОГИ головою Ради «буде сприйнято нормально» на місцях в партійних організаціях.

Він зазначив, що на сьогодні у статуті партії не передбачена можливість обрання голови Ради партії на з’їзді прямим голосуванням, тому почесний голова партії «Наша Україна», Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував десь через 3 місяці провести з’їзд, де внести зміни до статуту партії і обрати на з’їзді голову Ради.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що вчорашнє кількаразове голосування за призначення В.БАЛОГИ «це свідчення демократії в партії».

«Те, що це рішення пройшло непросто, означає, що процеси непрості в партії і що вони не зводяться до конкретних прізвищ», - підкреслив він.

За його словами, якби на з’їзді йшлося про таке обрання, то була б значно більша дискусія, бо чим більше людей, тим більше різних поглядів.

Він нагадав, що до складу партії «Наша Україна» входить 214 партійців і вчора на засідання ради було понад 160.

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, у деяких партій проводяться з’їзди з такою кількістю партійців. «Це великий форум, на якому був великий розквіт поглядів», - зазначив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

При цьому він зауважив, що пропозиція почесного голови партії В.ЮЩЕНКА щодо кандидатури В.БАЛОГИ була для багатьох членів партії новиною.

В той же час він нагадав, що перед з’їздом, який відбувся нещодавно, кілька обласних організацій пропонували кандидатуру В.БАЛОГИ на посаду голови Ради партії.

Відповідаючи на запитання, чи це обрання зміцнить партію, чи стане «кінцем партії» Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що хотів би повторити слова Марка Твена, що «чутки про нашу смерть значно перебільшені».